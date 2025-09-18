Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:44
24.517 +1,21%
Dow Jones 17:44
46.165 +0,32%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: Advanced Micro Devices scende verso 150,6 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Advanced Micro Devices resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 154,5 Dollari USA. Supporto visto a quota 150,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
