New York: Advanced Micro Devices scende verso 150,6 USD

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Advanced Micro Devices
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 154,5 Dollari USA. Supporto visto a quota 150,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)