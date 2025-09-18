New York: Advanced Micro Devices scende verso 150,6 USD

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Advanced Micro Devices

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 154,5 Dollari USA. Supporto visto a quota 150,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)