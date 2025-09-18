Milano 17:35
New York: netto calo registrato da MSCI

(Teleborsa) - A picco il fornitore di strumenti di supporto per agli investitori, che presenta un pessimo -4,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MSCI, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 571,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 543,2. L'equilibrata forza rialzista di MSCI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 599,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
