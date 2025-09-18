Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:57
24.475 +1,04%
Dow Jones 19:57
46.161 +0,31%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: profondo rosso per Moody's

Scende sul mercato l'agenzia di rating, che soffre con un calo del 4,17%.
