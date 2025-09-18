Milano 15:25
Parigi: scambi in positivo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dassault Systemes rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Dassault Systemes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
