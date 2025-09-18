Parigi: scambi in positivo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese
, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dassault Systemes
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Dassault Systemes
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)