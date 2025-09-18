Milano 10:11
42.126 +0,41%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:11
9.231 +0,25%
Francoforte 10:11
23.594 +1,01%

Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,4%, rispetto a +0,49% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,22. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```