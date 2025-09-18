Piazza Affari: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,4%, rispetto a +0,49% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,22. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)