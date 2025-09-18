Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:45
24.519 +1,22%
Dow Jones 17:45
46.165 +0,32%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Piazza Affari: calo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Il Comparto del commercio in Italia perde lo 0,85%, continuando la seduta a 113.743,2 punti.
