Milano
12:49
42.305
+0,83%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
12:49
9.223
+0,16%
Francoforte
12:49
23.638
+1,19%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 13.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in rally Reply
Piazza Affari: in rally Reply
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 12.30
Rialzo per la
società di consulenza
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,07%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply
Piazza Affari: rally per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia in rally
Piazza Affari: in rally comparto sanitario italiano
Titoli e Indici
Reply
+4,15%
Altre notizie
Piazza Affari: in rally comparto media dell'Italia
Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in rally
Piazza Affari: rosso per Cembre
Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces
Piazza Affari: rosso per NewPrinces
Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto