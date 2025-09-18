Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: in rally Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally Reply
Rialzo per la società di consulenza, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,07%.
Condividi
```