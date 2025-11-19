Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di consulenza
, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Reply
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società operante nel settore Telco & Media
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 112,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 115,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 111.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)