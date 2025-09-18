Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:45
24.519 +1,22%
Dow Jones 17:45
46.165 +0,32%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 11.160,28 punti, in calo dello 0,89%.
Condividi
```