Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza
, con un rialzo dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reply
rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 123,6 Euro. Supporto stimato a 121,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 125,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)