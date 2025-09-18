Milano 10:12
42.137 +0,43%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:12
9.234 +0,28%
Francoforte 10:12
23.609 +1,07%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Bene la società di consulenza, con un rialzo dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reply rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 123,6 Euro. Supporto stimato a 121,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 125,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
