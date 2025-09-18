Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

società di consulenza

FTSE Italia Mid Cap

Reply

società operante nel settore Telco & Media

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,99%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 123,6 Euro. Supporto stimato a 121,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 125,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)