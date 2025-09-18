Milano 12:50
Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Amplifon
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big degli apparecchi acustici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 14,74 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 15,22 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 14,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
