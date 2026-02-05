Milano 13:30
46.359 -0,59%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:30
10.362 -0,39%
Francoforte 13:30
24.487 -0,47%

Piazza Affari: risultato positivo per Amplifon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società leader nelle soluzioni uditive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Amplifon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico della big degli apparecchi acustici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,44 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,21.

