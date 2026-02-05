Piazza Affari: risultato positivo per Amplifon

società leader nelle soluzioni uditive

FTSE MIB

Amplifon

big degli apparecchi acustici

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,44 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)