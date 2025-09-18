Milano 10:13
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
