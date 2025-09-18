Milano 10:13
42.158 +0,48%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:13
9.237 +0,31%
Francoforte 10:13
23.621 +1,12%

Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

Rialzo marcato per l'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.
