Milano 12:51
42.301 +0,82%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:51
9.222 +0,15%
Francoforte 12:51
23.629 +1,16%

Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Pharmanutra rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42,52. Il peggioramento di Pharmanutra è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
