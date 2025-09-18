Milano 12:51
42.301 +0,82%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:51
9.222 +0,15%
Francoforte 12:51
23.629 +1,16%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe
Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra una salita bruciante del 9,14% sui valori precedenti.
Condividi
```