Ryanair, urgente riformare sistema europeo ATC per proteggere i sorvoli da scioperi controllori

(Teleborsa) - Ryanair
ha chiesto giovedì alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, "di riformare
urgentemente il sistema europeo del controllo del traffico aereo
(ATC) per proteggere i sorvoli durante gli scioperi nazionali dei controllori, oppure di dimettersi". Lo so apprende da una nota della società.
Questo appello arriva mentre "oltre 190 voli Ryanair e 35.000 passeggeri della compagnia hanno subito oggi ritardi evitabili fino a 3 ore a causa dell’ennesimo sciopero dei controllori di volo francesi".
La società precisa che il 70% dei voli
colpiti dagli scioperi francesi di oggi, legati al bilancio nazionale, erano sorvoli
: voli che quindi non partono né atterrano in Francia, ma semplicemente attraversano lo spazio aereo francese.
Per Ryanair "questi ritardi potevano essere evitati
, se Ursula von der Leyen avesse agito in questi ultimi 6 anni per difendere il Mercato Unico del trasporto aereo
, separando lo spazio aereo superiore e permettendo a Eurocontrol di gestire i sorvoli durante gli scioperi nazionali dei controllori di volo".
Il Rapporto Draghi sulla competitività, pubblicato nel settembre 2024 - ricorda la compagnia aerea - ha evidenziato gli elevati costi dovuti alle inefficienze
del controllo del traffico aereo (ATC) e ai ritardi nei voli.
Le compagnie aeree europee - prosegue la nota - sono unite nel chiedere due riforme
concrete ed efficaci: 1) Obbligare i servizi nazionali di controllo del traffico aereo a essere pienamente operativi per la prima ondata di voli del mattino, pena sanzioni, 2) Far sì che la Commissione Europea agisca per proteggere i sorvoli durante gli scioperi nazionali dei controllori di volo.
"I sindacati francesi hanno indetto un nuovo sciopero dal 7 al 9 ottobre
, durante il quale le compagnie aeree europee saranno costrette a cancellare e ritardare centinaia di voli che sorvolano la Francia", ha concluso la società.