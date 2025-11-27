UniCredit, Orcel: operazione con BPM avrebbe rafforzato sistema, non siamo minaccia per sicurezza

(Teleborsa) - Vedevamo l'operazione con Banco BPM
"per fare ancora di più, applicando il nostro modello di successo e la nostra significativamente maggior capacità di investimento
a clienti, famiglie e imprese di un'altra banca, con l'obiettivo non soltanto di accelerare la nostra strategia di crescita nel segmento, ma anche di garantire a questi segmenti l'accesso a canali servizi e prodotti di grandi qualità". Lo ha detto Andrea Orcel, CEO
di UniCredit
, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo
.
"Data la complementarietà in termini di segmenti e aree geografiche di Banco BPM rispetto a Unicredit, l'acquisizione avrebbe generato grandi sinergie e portato benefici importanti a famiglie e imprenditori del territorio, agli investitori di entrambe le banche e all'intero paese - ha spiegato - in definitiva, avrebbe rafforzato il sistema bancario italiano
, ampliato il credito, i servizi di punta disponibili per la piccola e media impresa e per le famiglie, e sostenuto all'economia italiana nel suo complesso".
"Nonostante ciò, sulla base di informazioni fornite da Banco BPM che non riteniamo corrette
, il governo ha esercitato il Golden Power, imponendo una serie di condizioni, alcune delle quali per noi non percorribili", ha sottolineato Orcel, spiegando che il gruppo si è quindi ritirato, presentando ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Quest'ultima decisione "è stata presa per proteggere i nostri azionisti e la nostra banca, per chiarire vari punti che riteniamo basati su una informativa non corretta e per definire meglio il quadro in cui operiamo e opereremo in caso di future operazioni, respingendo formalmente l'affermazione secondo la quale potremmo rappresentare una minaccia per la sicurezza
nazionale del nostro paese".
"Detto questo - ha aggiunto - la nostra preferenza continua a essere una soluzione negoziale e costruttiva
. Le nostre ambizioni non sono cambiate, la nostra spinta a crescere e a fare di più resta. Per il nostro gruppo questo significato raddoppiare gli sforzi sulle opportunità di crescita organica all'interno dell'Italia e creare tanto valore quanto quello che avremmo generato se fosse andata in porto l'acquisizione di Banco BPM".
"Non abbiamo alcun dubbio sul potenziale dell'Italia
nell'attuale contesto di incertezza geopolitica: la stabilità economica e politica, nonché l'imprenditorialità del nostro paese sono assi straordinari di cui tutti noi qui dovremmo essere estremamente orgogliosi - ha affermato il CEO di UniCredit - Vediamo molti investitori, soprattutto negli Stati Uniti, pronti a investire il loro capitale nell'unione Europea in generale e in Italia in particolare. Vogliamo favorire la crescita del paese affinché possa giocare un ruolo sempre più centrale nel contesto europeo e globale".
Sull'M&A ha detto che "sebbene la crescita organica sia la priorità, è nostra responsabilità individuare opportunità per accelerare questa crescita". Inoltre, "il legame con il nostro paese non può diventare un limite
, ma deve essere il vantaggio competitivo che porta l'Italia nel mondo, oltre i confini nazionali".