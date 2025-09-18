Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 18.02
Home Page
/
Notizie
/ USA, Leading indicator (MoM) in agosto
USA, Leading indicator (MoM) in agosto
18 settembre 2025 - 16.05
USA,
Leading indicator in agosto su base mensile (MoM) -0,5%
, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era -0,2%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
