Giappone, Leading indicator in novembre

Giappone, Leading indicator in novembre pari a 109,9 punti, in aumento rispetto al precedente 109,8 punti (la previsione era 110,5 punti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
```