Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.48
Home Page
/
Notizie
Giappone, Leading indicator in novembre
Giappone, Leading indicator in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
26 gennaio 2026 - 08.10
Giappone,
Leading indicator in novembre pari a 109,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 109,8 punti (la previsione era 110,5 punti).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
