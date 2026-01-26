Milano 23-gen
Giappone, leading indicator novembre rivisto al ribasso a 109,9 punti
(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il leading indicator giapponese a 109,9 punti a novembre 2025, rispetto alla stima preliminare di 110,5 punti, seppur risultando al di sopra dei 109,8 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.

Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 114,9 punti dai 115,9 di ottobre, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future aumenta a 112,9 punti dai 112,2 punti precedenti.

(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)
