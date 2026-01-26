Giappone, leading indicator novembre rivisto al ribasso a 109,9 punti

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il leading indicator giapponese
a 109,9 punti a novembre
2025, rispetto alla stima preliminare di 110,5 punti, seppur risultando al di sopra dei 109,8 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali
viene indicato a 114,9 punti dai 115,9 di ottobre, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future
aumenta a 112,9 punti dai 112,2 punti precedenti.(Foto: Photo by Alex Knight on Unsplash)