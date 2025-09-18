Vola a New York Synopsys

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,02%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Synopsys
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,5%, rispetto a +1,68% dell'indice del basket statunitense
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 449,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 467,7. Il peggioramento di Synopsys
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 439,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)