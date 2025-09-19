Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio
, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di ArcelorMittal
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,51.
