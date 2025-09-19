Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

produttore di acciaio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)