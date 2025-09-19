Milano 10:50
Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.


Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,51.

