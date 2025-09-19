Milano 10:51
42.604 +0,70%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:51
9.236 +0,09%
Francoforte 10:51
23.723 +0,20%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,64%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.875, con il supporto più immediato individuato in area 41.865. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.435.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
