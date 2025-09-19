Milano 17:35
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.315,27 punti

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,37%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,37% e termina la sessione a 46.315,27 punti.
