Campari, Paolo Marchesini nominato vice presidente

Campari

(Teleborsa) - Paolo Marchesini è nominato vice presidente del gruppoe cede le responsabilità di Chief financial and operating officer. Francesco Mele assume l'incarico di CFO."Dopo un percorso straordinario di 28 anni in cui ha guidato la crescita di Campari Group, Paolo Marchesini, di comune accordo con l’azienda, lascia le responsabilità di Chief Financial and Operating Officer per assumere un incarico di supervisione strategica in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano N.V., di cui è attualmente membro, essendogli stato rinnovato l’incarico durante l’Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025 per un mandato triennale con scadenza nel 2028", si legge in una nota.Nel corso di quasi trent’anni in Campari, ha contribuito in modo decisivo alla crescita sia organica sia per linee esterne, quest’ultima evidenziata da una lunga serie di acquisizioni e successive integrazioni di 40 nuovi business, per un valore complessivo di €5,2 miliardi, unitamente alla cessione di 12 marchi non strategici, per un totale di circa €1 miliardo. Professionista stimato e pluripremiato dalla comunità finanziaria internazionale, ha gestito con successo la quotazione della società alla Borsa Italiana nel 2001, il trasferimento della sede legale nei Paesi Bassi nel 2020, portando al contempo a termine con successo emissioni obbligazionarie a lungo termine, oltre a operazioni di prestito convertibile e aumento di capitale, per un totale superiore a €5 miliardi. Sotto la sua leadership, il valore delle azioni ha registrato una crescita superiore a 7 volte rispetto al valore di quotazione, mentre il Total Shareholder Return annualizzato si è posizionato al 10,1%, il migliore risultato nel settore spirit.: ‘Desidero ringraziare Paolo personalmente, e a nome del Consiglio di Amministrazione, per il suo instancabile impegno e il contributo straordinario al successo della Società in questi decenni. Per questo ho accolto con favore il suo passaggio da un ruolo operativo a uno in cui possa offrire la sua grande visione strategica, e sono sinceramentea Vice Presidente del Consiglio. Questo consentirà a Paolo di continuare a mettere a disposizione la sua vasta esperienza e consulenza strategica al Consiglio e al sottoscritto, completando così anche il suo trentennale percorso professionale in Campari’.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lacon decorrenza nel corso del quarto trimestre del 2025. Francesco, che è entrato in contatto con Campari Group nel 2003 come membro del team Goldman Sachs coinvolto nell’acquisizione di Aperol, è un leader affermato che unisce una solida esperienza operativa e manageriale in ambienti complessi a una profonda competenza in ambito finanziario e IT. Per assicurare continuità operativa e una transizione ordinata, Paolo – che conosce Francesco da oltre vent’anni e ne ha sostenuto la nomina – gli trasferirà progressivamente le responsabilità di Finance, Global Business Services e IT, garantendo così un solido piano di successione in linea con le procedure di governance interna. A partire dalla stessa data, la funzione Global Supply Chain risponderà direttamente al Group Chief Executive Officer, Simon Hunt.Francesco Mele proviene da CDP Cassa Depositi e Prestiti (‘CDP’), la banca nazionale per lo sviluppo che finanzia infrastrutture strategiche, innovazione, servizi pubblici e promuove la crescita economica tramite investimenti a lungo termine e partnership con soggetti pubblici e privati, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer. Inoltre, è stato amministratore delegato di CDP Equity.CDP Equity è la holding di partecipazioni interamente controllata da CDP. In precedenza, Francesco è stato CFO di Illimity Bank e, prima ancora, di Monte dei Paschi di Siena, guidando in quest’ultima la fase di ricapitalizzazione. Ha inoltre ricoperto ruoli di leadership nelle divisioni di investment banking di Nomura e Goldman Sachs.: "Sono estremamente, grazie alla dedizione e al talento di tutte le persone con cui ho lavorato. Ho avuto l’onore di guidare una squadra straordinaria di persone: questo messaggio è anche un sentito ringraziamento al loro impegno, che è stato determinante per tutti i traguardi che abbiamo raggiunto. Oggi considero un grande onore il riconoscimento rappresentato dalla promozione a Vice Presidente del Consiglio. Sono anche lieto di poter affidare il testimone a Francesco, un solido manager dall’esperienza internazionale che conosco da molti anni. Sono certo che farà un ottimo lavoro e che l’azienda continuerà a rafforzarsi sotto questa leadership".: ‘Sono entusiasta di entrare in Campari Group, realtà italiana iconica che ammiro da molti anni, e sonoinsieme al team.’.: ‘Desideriamo ringraziare sinceramente Paolo per la sua straordinaria leadership dimostrata fino a oggi, e siamo lieti di poter continuare a collaborare con lui nel suo nuovo ruolo di Vice Presidente. Cogliamo inoltre l’occasione per dare il benvenuto a Francesco nel team, confidando che saprà dare un contributo significativo alla nostra azienda.’.A seguito della risoluzione consensuale del suo incarico di Chief Financial and Operating Officer e in conformità con la politica di remunerazione della società e gli accordi esistenti, a Paolo saranno riconosciute indennità di fine rapporto, incluso l’incentivo ‘Last Mile’. Una volta definiti i termini economici della risoluzione consensuale, questi saranno comunicati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.Alla data odierna, Paolo Marchesini detiene 38.500 azioni ordinarie Campari.