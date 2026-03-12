Fideuram ISPB, Paolo Molesini lascia carica Presidente

(Teleborsa) - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ( Gruppo Intesa Sanpaolo ) annuncia che Paolo Molesini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della società e di Presidente di Intesa Sanpaolo Private Banking per ragioni personali. Tommaso Corcos, vicepresidente vicario, svolgerà le funzioni di Presidente.



Nato a Feltre nel 1957, dopo le prime esperienze lavorative, Molesini nel 2003 è stato nominato Responsabile della Divisione Private Banking di Banca Intesa. Dal 2015 al 2020 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, divenendone Presidente nel febbraio 2020. È stato inoltre Presidente di Assoreti dal 2018 al 2023.



Dal maggio 2020 è Presidente della Fondazione Querini Stampalia, oltre che Presidente del Consiglio Direttivo di Ca' Foscari Alumni.

