Milano 10:55
42.587 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:56
9.226 -0,02%
Francoforte 10:55
23.704 +0,12%

Francoforte: giornata depressa per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla società che vende calzature e moda online, che tratta con una perdita del 2,68%.
