Milano 10:57
42.582 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:57
9.225 -0,03%
Francoforte 10:57
23.718 +0,18%

Londra: andamento rialzista per Croda International
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimica inglese, in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Croda International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,04 sterline e primo supporto individuato a 27,28. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
