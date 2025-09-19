Londra: performance negativa per NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese
, che presenta una flessione del 2,51%.
La tendenza ad una settimana di NatWest Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di NatWest Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,063 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,239. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,001.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)