Londra: performance negativa per NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese, che presenta una flessione del 2,51%.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di NatWest Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,063 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,239. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,001.

