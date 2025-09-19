Londra: performance negativa per NatWest Group

gruppo bancario inglese

NatWest Group

FTSE 100

NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,51%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,063 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,239. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,001.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)