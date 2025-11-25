Londra: positiva la giornata per NatWest Group

(Teleborsa) - Avanza il gruppo bancario inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 3,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di NatWest Group
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 6,063 sterline e supporto visto a quota 5,941. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 6,185.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)