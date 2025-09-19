Milano 14:11
42.370 +0,15%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:11
9.230 +0,02%
Francoforte 14:11
23.661 -0,06%

Madrid: si concentrano le vendite su Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su Solaria
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo del 2,12%.

L'andamento di Solaria nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Solaria evidenzia un declino dei corsi verso area 10,9 Euro con prima area di resistenza vista a 11,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```