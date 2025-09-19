Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:42
24.569 +0,47%
Dow Jones 19:42
46.286 +0,31%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: andamento sostenuto per Palantir Technologies

Seduta positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che avanza bene del 3,40%.
