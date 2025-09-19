New York: calo per Dollar General

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti di consumo di massa
, che presenta una flessione del 3,74%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar General
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Dollar General
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 106 USD. Primo supporto individuato a 101,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 110,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)