New York: giornata depressa per Chevron

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso petrolifero statunitense, con una flessione dell'1,90%.

L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Chevron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 154,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,5.

