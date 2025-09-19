New York: giornata depressa per Chevron

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso petrolifero statunitense
, con una flessione dell'1,90%.
L'andamento del gigante oil di San Ramon
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Chevron
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 154,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)