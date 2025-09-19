New York: scambi al rialzo per Intuit

società produttrice di software finanziari

Nasdaq 100

Intuit

società statunitense di software

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,85%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 696,5 USD. Supporto visto a quota 682. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 711.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)