Milano 17:07
42.350 +0,10%
Nasdaq 17:07
24.504 +0,20%
Dow Jones 17:07
46.170 +0,06%
Londra 17:07
9.226 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Pesante sul mercato di New York Lennar Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il costruttore statunitense di case, che soffre con un calo del 4,14%.

La tendenza ad una settimana di Lennar Corporation è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lennar Corporation. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 128,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 125,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 124,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
