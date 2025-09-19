Milano 14:12
42.360 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:12
9.229 +0,01%
Francoforte 14:12
23.658 -0,07%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: balza in avanti Avio
Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 3,00%.
Condividi
```