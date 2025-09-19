Milano 17:07
42.350 +0,10%
Nasdaq 17:07
24.504 +0,20%
Dow Jones 17:07
46.170 +0,06%
Londra 17:07
9.226 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Lieve aumento per il comparto bancario a Piazza Affari, che si porta a 31.382,67 punti.
