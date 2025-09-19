Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

FTSE Italia Mid Cap

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 3,06%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,357 Euro e primo supporto individuato a 8,177. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,537.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)