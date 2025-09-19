Milano 11:00
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una flessione del 3,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,357 Euro e primo supporto individuato a 8,177. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,537.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
