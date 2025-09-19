Milano 11:00
42.580 +0,64%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 11:00
9.221 -0,08%
Francoforte 11:00
23.707 +0,14%

Piazza Affari: rosso per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Technoprobe
Rosso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta segnando un calo del 3,24%.
Condividi
```