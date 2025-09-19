Milano 17:08
42.348 +0,10%
Nasdaq 17:08
24.495 +0,17%
Dow Jones 17:08
46.168 +0,06%
Londra 17:08
9.225 -0,03%
Francoforte 17:08
23.637 -0,16%

Piazza Affari: timido segno meno per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: timido segno meno per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Cede alle vendite il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 112.983,28 punti.
Condividi
```