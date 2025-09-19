Stellantis, promozione a Buy da Berenberg con rinnovo portafoglio prodotti

(Teleborsa) - Berenberg ha migliorato a "Buy
" da "Hold" la raccomandazione
su Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, alzando anche il target price a 9,50 euro per azione dai precedenti 9 euro.
Il giudizio fa parte di un report sul settore europeo
, dove viene spiegato che il forte slancio dei prodotti sta tornando in primo piano
, poiché i dazi UE-USA più bassi nel quarto trimestre offriranno un sollievo dalla pressione sui margini del terzo trimestre. Inoltre, le case automobilistiche europee stanno rinnovando i loro portafogli a un ritmo molto più rapido, con una media del 25% annuo nel 2025-2026 rispetto a una media del 15% nell'ultimo decennio. BMW
, Ferrari
e Renault
sono le top pick di Berenberg.
Tra le altre revisioni
, abbassato il target price su Renault (a 45 euro da 48, Buy confermato), alzato su Volkswagen
(113 euro da 112, Buy confermato).