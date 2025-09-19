Milano 9:31
Stellantis, promozione a Buy da Berenberg con rinnovo portafoglio prodotti

(Teleborsa) - Berenberg ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, alzando anche il target price a 9,50 euro per azione dai precedenti 9 euro.

Il giudizio fa parte di un report sul settore europeo, dove viene spiegato che il forte slancio dei prodotti sta tornando in primo piano, poiché i dazi UE-USA più bassi nel quarto trimestre offriranno un sollievo dalla pressione sui margini del terzo trimestre. Inoltre, le case automobilistiche europee stanno rinnovando i loro portafogli a un ritmo molto più rapido, con una media del 25% annuo nel 2025-2026 rispetto a una media del 15% nell'ultimo decennio. BMW, Ferrari e Renault sono le top pick di Berenberg.

Tra le altre revisioni, abbassato il target price su Renault (a 45 euro da 48, Buy confermato), alzato su Volkswagen (113 euro da 112, Buy confermato).
