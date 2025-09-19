Milano 17:35
Trump e Xi: nuovo contatto telefonico definito “positivo” da Pechino
(Teleborsa) - Nuova telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping, che la Cina ha definito "positiva e costruttiva", secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua. Durante la conversazione, il presidente cinese ha ribadito che gli Stati Uniti "dovrebbero astenersi dall’imporre dazi unilaterali".

Si tratta del secondo colloquio tra i due leader dall’insediamento di Trump, lo scorso 20 gennaio, e del terzo dall’inizio dell’anno, inclusa la chiamata del 17 gennaio. Nella precedente conversazione del 5 giugno, Trump aveva dichiarato di essere stato invitato a Pechino da Xi, annunciando a sua volta un invito al presidente cinese per una visita negli Stati Uniti.
