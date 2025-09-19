USA, Nyt: "Il ritiro di Trump dall'Onu apre spazio agli autocrati"

(Teleborsa) - "Ilha aperto spazi a governi e regimi autoritari intenzionati a influenzare i lavori dell'Onu". È quanto scrive ilsulla base di interviste con una ventina di diplomatici e funzionari e sull'esame di documenti interni al Palazzo di Vetro, a pochi giorni dall'avvio dei lavori ad alto livello dell'Assemblea Generale davanti alla quale Trump, come leader del paese ospite, parlerà in apertura martedì prossimo.Tra le nazioni che più di recente si sono mosse per occupare il vuoto lasciato dagli americani – scrive il Nyt – figurano. "Chi difende le Nazioni Unite come una delle poche organizzazioni in grado di puntare i riflettori sulle ingiustizie nel mondo afferma che il ritiro degli Usa sta incoraggiando nazioni autoritarie a rimodellare l'Onu a proprio vantaggio" evidenzia il Nyt.(un miliardo di dollari più un altro miliardo all'esame del Congresso, più altre sforbiciate ai fondi concessi a varie agenzie e al peacekeeping) hanno aggravato gli ammanchi, inducendo il Palazzo di Vetro a ipotizzare trasferimenti di personale e interi uffici in località meno care di New York o Ginevra. Alcune agenzie Onu con sede nella città svizzera rischiano di perdere il 40% dei loro fondi.In tale scenario ilcon un passato di abusi nei confronti dei lavoratori migranti, si offre di ospitare uffici dell'mentre lapropone diper risparmiare sui costi delle riunioni e ilil cui governo è stato criticato per l'appoggio dato ai ribelli nella Repubblica Democratica del Congo, ha mostrato interesse a ospitare "un campus Onu a lungo termine", secondo una lettera del primo ministro Justin Nsengiyumva ottenuta dal Times. La, che da tempo aspira a potenziare il suo ruolo all'Onu, ha mandato in maggio un vicepremier all'Assemblea dell'Oms con la promessa di mezzo miliardo di dollari in finanziamenti quinquennali."I Paesi stanno sfruttando ogni opportunità, compresa quella offerta dalla crisi di liquidità e dagli incontri di alto livello, per cercare di far avanzare la propria agenda – ha dichiaratoun'ong con sede a Ginevra –. I tagli sono sul tavolo e questo apre una finestra di opportunità".