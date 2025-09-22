AIGA: a Madrid firmato protocollo d'intesa tra Giovani Avvocati italiani e spagnoli

(Teleborsa) - Un protocollo d'intesa tra l'e la corrispondente associazione dei giovani avvocati spagnoli, la, è stato siglato lo scorso 18 settembre nell'ambito della visita istituzionale della giunta dell'AIGA a Madrid. Il protocollo – fa sapere l'AIGA in una nota – rappresenta il primo tassello per intraprendere un percorso congiunto, finalizzato allo scambio di best practices e alla promozione della mobilità internazionale per i praticanti avvocati e i giovani professionisti del settore legale.Con l'occasione, nel corso della due giorni a Madrid (18-19 settembre), laha incontrato le istituzioni forensi spagnole ale all'per un confronto sui temi di interesse quali la convenzione internazionale sulla protezione degli avvocati, recentemente approvata dal Consiglio d'Europa, nonché, in ottica comparatistica, l'accesso alla professione, il sistema previdenziale e assistenziale, di deontologia e del sistema di giustizia spagnolo."L'incontro istituzionale con il Consejo General de la Abogacia Española e l'Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid – afferma– rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento del dialogo tra le professioni forensi dei nostri Paesi. La firma del protocollo d'intesa con i giovani avvocati spagnoli sancisce poi l'impegno comune nel promuovere una cultura giuridica europea condivisa, fondata su valori comuni e su una formazione di qualità. Ribadiamo con forza la necessità di giungere alla definizione di uno Statuto degli Avvocati Europei, che riconosca un quadro di diritti, doveri e garanzie comuni per l'esercizio della professione nell'ambito dell'Unione Europea. Al contempo, rilanciamo la proposta di un programma Erasmus per i praticanti avvocati, che consenta ai giovani professionisti di svolgere periodi formativi all'estero. Un ringraziamento va al presidente della CEAJ, Alberto Cabello, per l'ospitalità, la visione condivisa e l'impegno nel costruire una rete solida tra le nuove generazioni di avvocati europei. La presenza presso l'Ambasciata italiana a Madrid ha ulteriormente sottolineato il valore istituzionale di questo percorso di cooperazione, che intendiamo portare avanti con convinzione e spirito costruttivo".Per il, "la firma di questo accordo con AIGA, l'associazione che rappresenta la giovane avvocatura italiana, costituisce un passo decisivo per rafforzare i legami tra la giovane avvocatura spagnola e italiana. Condividiamo una stessa visione: quella di una professione unita, formata e con una proiezione internazionale. Questo accordo valorizza l'importanza dell'accesso alla professione, un momento chiave in cui la formazione continua, lo scambio di esperienze e il networking diventano strumenti essenziali per la crescita dei nostri giovani avvocati e avvocatesse. Inoltre, ci permette di lavorare insieme sulle rivendicazioni che condividiamo, su entrambe le sponde del Mediterraneo: il miglioramento delle condizioni di accesso alla professione, il riconoscimento del talento dei giovani e la difesa di un'avvocatura moderna, indipendente e impegnata nella società. Celebriamo non solo un accordo, ma un'alleanza tra generazioni e paesi che guardano al futuro con ambizione e responsabilità".