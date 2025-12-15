AIGA, a Roma il Consiglio Direttivo Nazionale: separazione delle carriere e pagamenti PA

(Teleborsa) - Si è svolto a Roma,, ilil primo guidato dalla nuova governance del presidente. Nel corso dei lavori sono state tracciate le linee politico-programmatiche del nuovo mandato e nominata la nuova Giunta Nazionale.Tema centrale del CDN è stato la Separazione delle Carriere dei Magistrati: "Il manifesto dell’AIGA,, rappresenta la migliore manifestazione della volontà dei giovani avvocati di sostenere il Sì al referendum, illustrando in alcuni punti come la Separazione delle Carriere possa rafforzare il contraddittorio, l’equidistanza delle parti e la terzietà del Giudice, elementi essenziali di un processo giusto ed equilibrato", ha affermato Terzo. "Siamo e saremo in prima linea per illustrare ai cittadini le ragioni di una riforma che consideriamo cruciale per la piena attuazione del giusto processo. La".Sul punto è intervenuta anchela quale ha evidenziato il contributo dell’Associazione al confronto sul tema della riforma della giustizia, indicandola come una sfida decisiva per il sistema democratico. "Vogliamo accompagnare questo percorso con responsabilità e rigore - ha spiegato - perché una giustizia equilibrata, fondata sul contraddittorio e sulla percezione di imparzialità, è condizione essenziale per ricostruire la fiducia dei cittadini.Nel medesimo consesso è intervenuto anche ilche si è soffermato sulla norma contenuta nel disegno di legge di bilancio (art. 129, comma 10), che subordina la corresponsione dei compensi alla verifica della regolarità fiscale e contributiva dei liberi professionisti. Greco ha espresso netta contrarietà, rilevando la natura vessatoria e discriminatoria della misura, che si pone contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, tale da determinare un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi lavora per clienti privati e chi opera con la pubblica amministrazione.Durante i consueti lavori associativi del sabato, è stata eletta, su proposta del presidente Terzo, la nuova Giunta Nazionale per il biennio 2025-2027 che risulta così composta:(Santa Maria Capua Vetere);(Padova) e(Trani);(Torino);(Palermo);(Treviso);(Monza);(Prato);(Foggia);(Bologna);(Napoli);(Salerno). Fanno parte della Giunta, in qualità di consiglieri,(Caltagirone),(Roma),(Roma),(Udine),(Reggio Calabria),(Termoli-Larino) e(Viterbo).