Amazon a processo per presunte iscrizioni ingannevoli a Prime

(Teleborsa) - Amazon
affronterà lunedì un processo in un tribunale federale di Seattle
, in una causa intentata dal governo degli Stati Uniti
che potrebbe influenzare le pratiche di sottoscrizione online. La controversia riguarda la presunta iscrizione forzata di milioni di utenti ad Amazon Prime
e la difficoltà estrema di cancellare l’abbonamento, definita dalla Federal Trade Commission (FTC)
un sistema "labirintico".
La causa, presentata nel giugno 2023
, accusa Amazon di utilizzare deliberatamente dark patterns
, ovvero strategie di design ingannevoli, per spingere gli utenti a iscriversi inconsapevolmente a Prime
. Secondo l’azione legale, durante gli acquisti i clienti sarebbero stati indirizzati verso l’iscrizione automatica tramite pulsanti evidenti, mentre l’opzione per rifiutare l’abbonamento era nascosta in link poco visibili e caratteri minuscoli. La FTC sostiene che Amazon non ha fornito informazioni chiave
come il prezzo dell’abbonamento e il rinnovo automatico, violando la legge federale ROCSA (Restore Online Shoppers’ Confidence Act), in vigore dal 2010, che richiede trasparenza, consenso esplicito e un sistema semplice per annullare l’iscrizione.
Particolarmente criticato è il processo di cancellazione di Prime, soprannominato dalla FTC "Iliade" per la sua complessità. Secondo i documenti, annullare l’abbonamento richiederebbe quattro pagine, sei clic e almeno quindici passaggi.
Le prove indicano che Amazon era consapevole dei problemi ma ha evitato di semplificare il processo, temendo un impatto negativo sulle entrate. Il caso sarà presieduto dal giudice federale John Chun
, già incaricato di un altro procedimento antitrust contro Amazon previsto per il 2027, e durerà circa quattro settimane, basandosi su email interne, documenti aziendali e testimonianze di dirigenti ed esperti. La difesa di Amazon
Amazon respinge le accuse e sostiene che il sistema è già stato migliorato
per rendere iscrizione e cancellazione più chiare. La strategia difensiva punterà a contestare l’interpretazione della legge ROSCA e a dimostrare che la maggior parte dei clienti è consapevole dell’iscrizione a Prime
, con tassi di cancellazione che non suggeriscono coercizione.(Foto: Marques Thomas su Unsplash)