Amazon investirà fino a 50 miliardi di dollari per potenziare AI e supercomputing dedicati al governo USA

(Teleborsa) - Amazon
ha annunciato un investimento fino a 50 miliardi di dollari
per espandere le capacità di intelligenza artificiale
e supercalcolo
destinate ai clienti governativi statunitensi di Amazon Web Services
(AWS). Il progetto, che prenderà il via nel 2026, aggiungerà 1,3 gigawatt di capacità AI e HPC
nelle regioni AWS Top Secret, AWS Secret e AWS GovCloud (US) tramite la costruzione di nuovi data center
dotati di tecnologie avanzate di calcolo e rete.
L’iniziativa offrirà alle agenzie federali l’accesso all’intera gamma di servizi AI di AWS
, tra cui Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, i modelli proprietari Amazon Nova, i modelli Anthropic Claude, le principali foundation open-weight e i chip AWS Trainium, oltre all’infrastruttura AI
di NVIDIA
. L’obiettivo è consentire lo sviluppo di soluzioni AI personalizzate, ottimizzare dataset su larga scala e migliorare la produttività dei team pubblici.
Amazon ha sottolineato che questi strumenti permetteranno alle agenzie di "ottenere in ore ciò che richiedeva settimane o mesi", sfruttando l’integrazione tra simulazione, modellazione e AI per accelerare l’analisi dei dati e il processo decisionale. I ricercatori potranno elaborare "decenni di dati di sicurezza globale in tempo reale", mentre le funzioni di difesa
e intelligence
potranno rilevare automaticamente minacce e generare piani di risposta grazie all’analisi di immagini satellitari, sensori e pattern storici su scala senza precedenti.
"Trasformeremo radicalmente il modo in cui le agenzie federali utilizzano il supercomputing", ha dichiarato il CEO di AWS, Matt Garman
, spiegando che l’iniziativa "rimuove le barriere tecnologiche che hanno frenato il governo" e rafforza la leadership americana nell’era dell’AI.