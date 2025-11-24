Amazon investirà fino a 50 miliardi di dollari per potenziare AI e supercomputing dedicati al governo USA

Amazon

(Teleborsa) -ha annunciato un investimento fino aper espandere le capacità didestinate ai clienti governativi statunitensi di(AWS). Il progetto, che prenderà il via nel 2026, aggiungerànelle regioni AWS Top Secret, AWS Secret e AWS GovCloud (US) tramite la costruzione didotati di tecnologie avanzate di calcolo e rete.L’iniziativa offrirà alle agenzie federali l’accesso all’, tra cui Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, i modelli proprietari Amazon Nova, i modelli Anthropic Claude, le principali foundation open-weight e i chip AWS Trainium, oltre all’di. L’obiettivo è consentire lo sviluppo di soluzioni AI personalizzate, ottimizzare dataset su larga scala e migliorare la produttività dei team pubblici.Amazon ha sottolineato che questi strumenti permetteranno alle agenzie di "ottenere in ore ciò che richiedeva settimane o mesi", sfruttando l’integrazione tra simulazione, modellazione e AI per accelerare l’analisi dei dati e il processo decisionale. I ricercatori potranno elaborare "decenni di dati di sicurezza globale in tempo reale", mentre le funzioni dipotranno rilevare automaticamente minacce e generare piani di risposta grazie all’analisi di immagini satellitari, sensori e pattern storici su scala senza precedenti."Trasformeremo radicalmente il modo in cui le agenzie federali utilizzano il supercomputing", ha dichiarato il CEO di AWS,, spiegando che l’iniziativa "rimuove le barriere tecnologiche che hanno frenato il governo" e rafforza la leadership americana nell’era dell’AI.