Milano 12:58
42.227 -0,20%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:59
9.221 +0,05%
Francoforte 12:58
23.479 -0,68%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,18%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3418. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3575. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3365.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```